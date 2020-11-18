Очередное ужесточение наказания за изнасилование детей одобрил в первом чтении мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий». Новым документом ужесточается наказание для лиц, совершивших сексуальное насилие над несовершеннолетними, и устанавливается пожизненный запрет на работу в квазигосударственном секторе за коррупционные правонарушения и на двойное гражданство.

«Разработан комплекс законодательных поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и в закон «Об административном надзоре». Поправки направлены на реализацию следующих поручений: ужесточить наказание за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, определить содержание педофилов в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, исключить их помилование и досрочное освобождение», - рассказала депутатам председатель агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

По ее словам, в Уголовном кодексе усилены санкции за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних; расширен круг преступлений, относящихся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При этом одновременно расширен круг уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение которых применяется пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Поправками внесен прямой запрет на назначение отбывания лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности лицам, осужденным к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. Предусмотрено требование о назначении отбывания лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности.

«По делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних предусмотрен прямой запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией за уголовное правонарушение на сокращение неотбытой части наказания и на применение акта о помиловании. Предусмотрено право суда, при определении принудительных мер медицинского характера, наряду с химической кастрацией, назначать лечение склонности к сексуальному насилию и расстройства сексуального предпочтения», - уточнила Жаилганова.

В Уголовно-процессуальном кодексе из компетенции суда присяжных исключено рассмотрение дел об особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Поправка направлена на исключение прецедентов судебной практики, позволяющей не оправданно смягчать ответственность в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления в отношении детей, в силу решения присяжных заседателей, основанном на эмоциональном факторе», - объяснила председатель агентства.

Кроме того, законопроектом устанавливается пожизненный запрет на работу в квазигосударственном секторе лицам, уличенным в коррупции. А также предлагается увольнять госслужащих и руководителей квазигосорганизаций в случае выявления у них двойного гражданства.