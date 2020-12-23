В столице на бетонном заводе произошла массовая драка, погибли два человека

Двое мужчин погибли в результате массовой драки в столице на территории бетонного завода, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«22 декабря в 23:30 на канал «102» поступило сообщение о том, что на территории бетонного завода происходит групповая драка. На место происшествия прибыли полицейские. В результате инцидента в больницу доставлены двое мужчин, один с огнестрельным ранением грудной клетки, другой – с проникающим ножевым ранением в брюшную полость, которые от полученных травм скончались. Полицейскими установлены личности погибших, ими являются 39 и 44-летние уроженцы Кызылординской области», - говорится в сообщении полиции.

Также в больницу был госпитализирован 24-летний мужчина с огнестрельным ранением.

Полиция установила, что конфликт произошел «на почве долговых обязательств, который перерос в драку, где участники применили холодное и огнестрельное оружие». Все участники инцидента – 11 человек – установлены и задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.99 ч.2 УК РК, проводится расследование.