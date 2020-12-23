Новый способ госзакупок разработал Минфин

В Казахстане планируют ввести новый способ государственных закупок, который будет проходить через конкурс, а для закупа товаров, не превышающих общую сумму в 100 МРП, планируется создать электронный магазин. Такие нормы предусмотрены проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Законопроект состоит из основных 3-х блоков поправок, направленных на: совершенствование законодательства о государственных закупках, снижение коррупционных рисков, сокращение закупок из одного источника», - сказал депутатам министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Документом предусматривается новый способ закупок в виде конкурса с использованием рамочных соглашений, который состоит из двух этапов. Как пояснил министр, на первом этапе отбираются потенциальные поставщики, соответствующие установленным требованиям, с которыми заключается рамочное соглашение. На втором этапе заказчики направляют участникам рамочного соглашения заявки на приобретение товаров, работ и услуг. Таким образом, договор заключается с потенциальным поставщиком, предоставившим наименьшее ценовое предложение. При этом рамочные соглашения будут применяться в сочетании с централизованными государственными закупками.

«Предлагаемый подход позволит сократить процедуры закупок до 5 рабочих дней», - отметил глава Минфина.

В рамках снижения коррупционных рисков разработчики предлагают ввести конкурс с использованием рейтингово-бальной системы.

«Данный метод предусматривает исключение человеческого участия в процессе госзакупок и будет осуществляться без конкурсной комиссии», - заверил Жамаубаев.

Кроме того, в рамках сокращения закупок из одного источника законопроектом предлагается из 52 оснований закупок из одного источника сократить 3. При этом исключается подпункт, предусматривающий закупки малозначительных товаров, работ и услуг, стоимость которых не превышает 100 МРП. Он будет компенсирован новым способом закупок через электронный магазин.

«Особенностью электронного магазина является то, что этот способ закупок предоставляет заказчику свободу выбора нужного ему товара, при этом поставщик такого товара определяется на основе наименьшей цены. Такой подход, с одной стороны, позволяет приобретать качественные товары, с другой, исключает любые злоупотребления и риски, как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков», - объяснил глава Минфина.