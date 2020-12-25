Бывший управляющий директор «Аграрной кредитной корпорации» осужден на 10 лет

25 декабря приговором Специализированного межрайонного суда
по уголовным делам столицы экс управляющий директор – член правления АО «Аграрная
кредитная корпорация» холдинга «КазАгро» Азамат Камшимбаев осужден на 10 лет
лишения свободы, сообщает антикоррупционная служба.
«Он покушался на хищение 200 000 долларов США, принадлежащих сельхозтоваропроизводителю, при выкупе залогового элеватора, расположенного в Актюбинской области и подстрекательстве к даче взятки. Этим же приговором пособником в хищении признан виновным депутат Актюбинского областного маслихата Булатов А.И. с назначением наказания 5 лет условно», - говорится в сообщении.
Кроме того, за получение незаконного вознаграждения признан виновным заместитель директора департамента взыскания задолженности АО «Фонд проблемных кредитов» Б.Рахимов, ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, с учетом ранее избранной меры пресечения «содержание под стражей».
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в ноябре прошлого года антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении управляющего директора – члена правления АО «Аграрная кредитная корпорация» холдинга «КазАгро». По данным ведомства, «он путем обмана и злоупотребления доверием завладел 20 млн тенге из ранее обговоренных $200 тыс., принадлежащих учредителю и руководителю ТОО «Интер-Агро» и ТОО «ИнтерАгроТрейд», за принятие решения, не входящего в его компетенцию». По версии следствия, он должен был заключить договор купли-продажи залогового имущества – элеватора, расположенного в Актюбинской области.