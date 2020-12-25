Бывший управляющий директор «Аграрной кредитной корпорации» осужден на 10 лет

«Он покушался на хищение 200 000 долларов США, принадлежащих сельхозтоваропроизводителю, при выкупе залогового элеватора, расположенного в Актюбинской области и подстрекательстве к даче взятки. Этим же приговором пособником в хищении признан виновным депутат Актюбинского областного маслихата Булатов А.И. с назначением наказания 5 лет условно», - говорится в сообщении.

Кроме того, за получение незаконного вознаграждения признан виновным заместитель директора департамента взыскания задолженности АО «Фонд проблемных кредитов» Б.Рахимов, ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, с учетом ранее избранной меры пресечения «содержание под стражей».

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре прошлого года антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении управляющего директора – члена правления АО «Аграрная кредитная корпорация» холдинга «КазАгро». По данным ведомства, «он путем обмана и злоупотребления доверием завладел 20 млн тенге из ранее обговоренных $200 тыс., принадлежащих учредителю и руководителю ТОО «Интер-Агро» и ТОО «ИнтерАгроТрейд», за принятие решения, не входящего в его компетенцию». По версии следствия, он должен был заключить договор купли-продажи залогового имущества – элеватора, расположенного в Актюбинской области.