Власти Турции обязали всех прибывающих в страну иметь справку об отсутствии COVID-19

Все, кто прибывает в Турцию из-за границы, теперь должны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, пишет РБК .

С 28 декабря это требование коснется тех, кто прибывает в страну воздушным путем, с 30 декабря – тех, кто прибывает наземным и морским транспортом. Без справки, полученной не более чем за 72 часа до прибытия, в страну не пустят, но гражданам предоставят возможность пройти тестирование при въезде, а при выявлении коронавируса поместят на карантин.

Новые меры будут действовать до 1 марта 2021 года. Власти Турции объяснили ужесточение правил распространением нового штамма коронавируса. Помимо Великобритании его выявили в Турции, Германии, Дании, Австралии, Франции и Японии.

Авиакомпания Turkish Airlines уже сообщила, что не будет пускать в самолеты пассажиров без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции, которая по числу заразившихся коронавирусом занимает седьмое место в мире, зарегистрировано 2,14 млн заболевших, умерли 19,8 тыс. человек.