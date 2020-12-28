Документы получателей пособия для многодетной семьи и АСП переведут в цифровой формат

«До конца года планируется реализовать социальный ID – это единый цифровой документ, отражающий социальные статусы гражданина. В ближайшем будущем в цифровой формат будут переведены документы получателей пособия для многодетной семьи и адресной социальной помощи и другие. Со временем мы сможем отказаться от бумажных версий документов совсем», - цитирует пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения вице-министра ведомства Ербола Оспанова.

Также сообщается, что ведомство совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» и АО «Национальные информационные технологии» в рамках программы «Цифровой Казахстан» провели работу по расширению набора цифровых документов. Теперь в приложении eGovMobile доступны удостоверение пенсионера и удостоверение қандаса. Сервис будет полезен тем, кто не имеет при себе оригинала документа. Владелец удостоверения (пенсионера или қандаса) может предъявить его по месту требования либо поделиться своим электронным документом посредством мессенджеров в телефоне. Кроме того, цифровые документы имеют функцию открытия доступа с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ, убедиться в его подлинности.

«Сейчас большинство жителей Казахстана не представляет жизни без смартфона в кармане, поэтому использование цифровых документов удобнее, так как доступ к смартфону есть всегда. Нет необходимости носить с собой бумажные документы. Этот сервис верифицирован электронным правительством», - отметил Оспанов.

В сервисе также доступны удостоверение личности, свидетельство о регистрации брака, диплом об образовании, свидетельство о рождении ребенка, студенческий билет и т.д.