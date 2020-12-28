Результаты исследования о коллективном иммунитете казахстанцев к коронавирусу будут известны в январе

Министерство здравоохранения продолжает проводить исследование на наличие антител у казахстанцев к коронавирусной инфекции. И результаты о коллективном иммунитете будут известны в конце января, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«Результаты исследования, которые были озвучены Бекшиным (Жандарбек Бекшин, главный государственный санитарный врач Алматы – V), они являются промежуточными. Есть еще лица, которые не обследованы в рамках этого исследования. Это действительно международное исследование, с участием ВОЗ, и выборка населения проведена с учетом требований, предъявляемых к международным исследованиям. (…) Результаты мы увидим в конце января», - заявила Есмагамбетова.

Председатель комитета уточнила, что завершить исследование планируется ближе к 20 числам января 2021 года. И еще раз подчеркнула, что «сейчас еще преждевременно говорить о полных результатах исследования, которые бы свидетельствовали о развитии коллективного иммунитета или наличия антител у тех лиц, которые прошли через исследования».

«Сегодня говорить о коллективном иммунитете достаточно сложно, потому что по-прежнему нет данных, которые говорили бы о длительности иммунитета. По разным источникам, это от 1 месяца до 6 месяцев. И поэтому сейчас сказать, каков коллективный иммунитет и действительно ли он есть, к сожалению, практически невозможно», - подчеркнула Есмагамбетова.

Напомним, ранее Жандарбек Бекшин на брифинге сообщил, что в Алматы в рамках случайной выборки исследованы 5 тыс. человек. Предварительные результаты показали, что 55-56% жителей мегаполиса имеют иммунитет к коронавирусу.