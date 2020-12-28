Вакцинация проведена по добровольному согласию вне клинических исследований
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Аким Жамбылской области привился отечественной вакциной от коронавируса
фото с сайта акимата Жамбылской области

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев привился казахстанской вакциной от коронавируса QazCovid-in. Как сообщает пресс-служба главы региона, вакцинация проведена по добровольному согласию вне клинических исследований.

Сапарбаев отметил, что эта вакцина станет важнейшим инструментом, который в сочетании с тестированием и профилактическими мерами поможет взять пандемию под контроль. Он также надеется, что отечественная вакцина покажет положительные результаты по итогам третьего этапа исследований.

«Уже прошли первые два этапа клинических исследований на добровольцах, которые показали неплохие результаты и отсутствие побочных эффектов. Сейчас в Таразе проходит третий этап клинических исследований. Надеюсь, что казахстанская вакцина покажет положительные результаты и будет рекомендована к массовому применению», - сказал он.

Вместе с акимом привился отечественной вакциной прошел ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова Талгат Нургожин.

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