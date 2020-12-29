Концепцию по безопасности и охране труда до 2030 года разработают в Казахстане

В 2020 году на предприятиях страны травмы получили 1 300 человек, из них 185 погибли, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов. В этой связи, по поручению премьер-министра, в Казахстане разработают концепцию по безопасности и охране труда.

«По итогам 11 месяцев текущего года на предприятиях республики пострадала 1 тыс. 300 человек, со смертельным исходом из них 185 человек. Рост производственного травматизма наблюдается в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. По требованию госинспекторов труда отстранено от работы 33 должностных лица, приостановлена работа 11 оборудований, в правоохранительные органы направлено 812 дел, по которым возбуждено 97 уголовных дел», - сказал Нурымбетов.

Кроме того, в текущем году государственные инспекторы труда смогли погасить задолженность по зарплате более 30 тыс. работников на 4,2 млрд тенге, однако 724 млн тенге предприятия еще остаются должны людям.

«В региональном разрезе наибольшая задолженность приходится на Мангистаускую, Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области», - отметил министр.

Он также напомнил, что для защиты внутреннего рынка труда в 2020 году сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы по сравнению с 2019 годом на 40%.

«На 1 декабря 2020 года по разрешению местных исполнительных органов в 1,7 тыс. предприятий осуществляет трудовую деятельность 14,6 тыс. иностранных граждан. Госинспекторами труда на 1 декабря 2020 года проведена 71 проверка предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу, и устранено 608 нарушений. Кроме того, в Трудовой кодекс внесено дополнение, обязывающее работодателя обеспечивать работников не только равной оплатой за равный труд, но и на равные производственно-бытовые условия», - сообщил Нурымбетов.

Премьер-министр Аскар Мамин высказал мнение, что действующая система регулирования трудовых отношений позволяет обеспечивать баланс интересов между работодателями и работниками. В то же время министерству труда совместно с акиматами и госорганами необходимо выработать алгоритм выявления задолженности по заработной плате в проактивном режиме на основе данных информационных систем. Глава правительства также поручил полностью перевести трудовые договоры в электронный формат, чтобы обеспечить «оперативный и объективный контроль за соблюдением трудовых прав граждан».

«Для поэтапного сокращения рабочих мест с вредными условиями труда до конца первого полугодия 2021 года министерству труда совместно с социальными партнерами разработать концепцию по безопасности и охране труда до 2030 года», - также поручил Мамин.