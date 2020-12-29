Умер французский модельер Пьер Карден

Карден умер утром во вторник в госпитале в пригороде Парижа. Причина смерти не сообщается.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Италии в семье потомственного винодела. Вскоре семья перебралась в Францию. В 1945 году Карден переехал в Париж, где работал у известных кутюрье, в том числе у Жанны Пакен и Кристиана Диора. В 1950 году основал собственную фирму, которая занималась созданием костюмов для театра, а в 1953 году разработал первую коллекцию «от кутюр». В 1960 году Пьер Карден нарушил традиционный подход к моде, став первым модельером, продемонстрировавшим мужскую коллекцию. Также он считается одним из основателей стиля «унисекс». Модельер запатентовал более 500 изобретений: цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах (первоначально созданы для британской группы The Beatles).