В Казахстане зарегистрировано 726 новых случаев COVID-19

Лидирует по приросту столица – здесь выявлено 107 новых случаев. На втором месте Алматы – 81 новый случай заражения. В Павлодарской области – 65 новых случаев, в Алматинской области – 61, в Атырауской области – 60, в Костанайской области – 60, в Северо-Казахстанской области – 58, в Акмолинской области – 54, в Восточно-Казахстанской области – 48, в Западно-Казахстанской области – 43, в Карагандинской области – 40, в Жамбылской области – 15, в Мангистауской области – 11, в Туркестанской области – 9, в Шымкенте – 6, в Актюбинской области – 5, в Кызылординской области – 3.

Всего в стране подтверждено 153 925 случаев заражения КВИ. Выздоровели за все время 141 731 человек, в том числе за последние сутки 1 047.