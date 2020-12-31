Сильные морозы идут в Казахстан

В первые дни января во многих регионах Казахстана ожидаются сильные морозы, предупреждают синоптики.

Так, в Алматинской области 2 января ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области - 30 градусов мороза.

В Восточно-Казахстанской области 2-4 января ожидается сильный мороз 32-37, местами - 43 градуса.

На севере Жамбылской области мороз до 25-30 градусов ожидается ночью 2 января.

Ночью 2-3 января в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильный мороз 32-37, местами 42 градуса.

В столице в ближайшие дни температура воздуха ночью будет опускаться до 34 градусов мороза, днем ожидается, днем – 25-27 ниже нуля.

В Алматы самой холодной будет ночь со 2 на 3 января – температура воздуха опустится до 18 градусов мороза. В дневные часы температура будет колебаться от 5 до 8 мороза.