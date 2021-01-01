От нее и коронавируса умерли 13 человек
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В Казахстане еще у 117 человек диагностировали коронавирусную пневмонию
Фото пресс-службы акимата Алматы

В Казахстане 30 декабря зарегистрировано 117 новых случаев коронавирусной пневмонии, скончались нее 4 человека, выздоровело 84 человека, сообщает Минздрав.

Всего за период с 1 августа зарегистрировано 45 840 случаев коронавирусной пневмонии, скончались от нее 503 человек, выздоровели – 33 167.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 9 человек, а всего – 2 293.

На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 22 275 человек (10 105 КВИ+ и 12 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 774 пациента, в тяжелом состоянии – 265 человек, в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 46 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 201 313. Минздрав, несмотря на свои обещания, так и не объединил статистику по ним и заявил, что не в состоянии установить, сколько людей переболело коронавирусной пневмонией до 1 августа.

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