Лидерами прироста остаются Алматы и Павлодарская область
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747 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане в первый день 2021 года
Фото Дулата Есназара

По данным Минздрава, за первый день 2021 года в Казахстане зарегистрировано 747 новых случаев коронавирусной инфекции.

Лидирует по приросту Алматы – здесь выявлено 118 новых случаев заражения, в Павлодарской области немногим меньше – 113 заболевших.

В столице зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса, в Атырауской области – 65, в Костанайской области – 60, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях – по 58 случаев, в Алматинской области – 47, в Карагандинской области – 40, в Восточно-Казахстанской области – 38, в Западно-Казахстанской области – 35, в Жамбылской области – 15, в Мангистауской области – 14, в Актюбинской области- 10, в Шымкенте – 4, в Туркестанской области – 3, в Кызылординской области – 2.

Всего в стране подтверждено ПЦР-тестами 156 220 случаев заражения КВИ. Выздоровели за все время 143 075 человек.

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