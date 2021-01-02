Казахстан отменил смертную казнь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал закон о присоединении Казахстана ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. Протокол предусматривает отказ страны, его подписавшей, от смертной казни.

«Согласно данному международному документу, страны-подписанты принимают следующие обязательства: не применять смертную казнь и принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. Единственное исключение допускается в случае юридически оформленной оговорки о применении смертной казни в военное время», - заявлял, представляя законопроект депутатам, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Республика, по его данным, намерена использовать предусмотренную конвенцией оговорку, предусматривающую применение смертной казни. То есть страна оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.

О необходимости присоединиться ко Второму Факультативному протоколу к МПГПП заявил в своем прошлогоднем послании народу президент Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан ввел мораторий на применение смертной казни в 2003 году. В том же годы были приведены в исполнение последние смертные приговоры. После этого для более 100 человек, приговоренных к смертной казни, она была заменена на пожизненное лишение свободы.

Полной отмены смертной казни в Казахстане добиваются многие годы правозащитники, указывающие в качестве ключевого аргумента на возможность судебных ошибок. В настоящее время смертная казнь как вид наказания отменена более чем в 100 странах мира.