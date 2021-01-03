Девять человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 января зарегистрировано 7 новых случаев коронавирусной пневмонии, скончались от нее 3 человека, выздоровели 16 человек, сообщает Минздрав.

Число регистрируемых случаев пневмонии традиционно снижается в выходные и праздничные дни из-за неработающих поликлиник – именно в них обращается большинство заболевших.

Всего за период с 1 августа зарегистрировано 45 946 случаев коронавирусной пневмонии, скончались от нее 508 человек, выздоровели – 33 251.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 6 человек, а всего – 2 330.

На 2 января лечение от КВИ продолжают получать 22 833 человека (10 646 КВИ+ и 12 187 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 980 пациентов, в тяжелом состоянии – 266 человек, в состоянии крайней степени тяжести – 54 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 45 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 202 880. Минздрав, несмотря на свои обещания, так и не объединил статистику по ним и заявил, что не в состоянии установить, сколько людей переболело коронавирусной пневмонией до 1 августа.