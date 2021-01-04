​Нефть марки Brent торгуется выше $52,4 за баррель

Аналитики полагают, что макроэкономические тенденции, включая ослабление доллара и надежды инвесторов на восстановление нефтяного сектора, могут оказать поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе. «Возможно, ОПЕК + настроен на ограничение поставок в свете того, что вирус вновь дает о себе знать на Западе», - говорит аналитик Energy Aspect Вирендра Чаухан.

Мохаммад Баркиндо, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил в воскресенье, что, хотя в этом году ожидается рост спроса на сырую нефть на 5,9 млн. баррелей в сутки до 95,9 млн., группа видит множество рисков для спроса в первой половине 2021 года: «Мы только начинаем наблюдать окончание года, когда произошли значительное сокращение инвестиций, огромные потери рабочих мест и самое сильное падение спроса на сырую нефть в истории».

По итогам 2020 года цены на нефть оказались примерно на 20% ниже среднего показателя 2019 года. Они все еще продолжают восстанавливаться после серьезного падения из-за объявленных в марте 2020 года мер борьбы с COVID-19, которые привели к сокращению спроса на топливо, даже несмотря на то, что основные мировые производители договорились о рекордном сокращении производства в течение года.

На встрече в декабре участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в первый месяц 2021 года, ожидая роста спроса, но условились встречаться каждый месяц для анализа обстановки. «Мы думаем, что группа производителей предпочтет отказаться от дальнейшего увеличения производства в феврале, учитывая продолжающийся рост числа случаев коронавируса и более медленное, чем ожидалось, распространение вакцины», - заявила Хелима Крофт из RBC Capital.