«Британский» штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране

Новый штамм COVID-19, который впервые был выявлен на территории Великобритании, уже обнаружен в 41 стране, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«Недавние сообщения о различных вариантах SARS-CoV-2 вызвали озабоченность и интерес к влиянию вирусных изменений. По состоянию на 5 января 2021 года вариант VOC-202012/01, первоначально обнаруженный в Соединенном Королевстве, был зафиксирован в небольшом количестве случаев в 40 других странах»,- говорится в сообщении ВОЗ.

По предварительным данным, «британская» мутация быстрее распространяется, но нет доказательств того, что она опаснее других вариантов COVID-19.

А штамм 501Y.V2, первоначально обнаруженный в Южной Африке, зарегистрирован в семи странах.

В ВОЗ сообщают, что третью неделю подряд в мире фиксируется более 4 млн новых случаев заражения коронавирусом за неделю, а число летальных исходов за последнюю неделю выросло на 3% и составило 76 тыс. С начала пандемии, по данным организации, общее число зарегистрированных случаев превышает 83 млн, скончались в мире более 1,8 млн человек. Всего случаи заражения COVID-19 выявлены в 191 стране мира.

Власти Великобритании сообщили об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса в середине декабря. Позже его обнаружили в США, Китае, Канаде, Турции, Таиланде, Греции, Словакии, Вьетнаме и на Кипре.