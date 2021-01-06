Накануне она находилась в «желтой» зоне
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Атырауская область вернулась в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
ФОТО БАУЫРЖАНА ЖУАСБАЕВА, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 января, Атырауская область вернулась в «красную» зону по темпам распространения коронавируса.

Накануне сообщалось, что в «красной» зоне не осталось ни одного региона, а Атырауская область находится в «желтой» зоне. В этой зоне остаются столица, Алматы, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Минздрав с ноября прошлого года применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.

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