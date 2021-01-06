Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах
Казахстана на 6 января, Атырауская область вернулась в «красную» зону по темпам
распространения коронавируса.
Накануне сообщалось, что в «красной» зоне не осталось ни одного региона, а Атырауская область находится в «желтой» зоне. В этой зоне остаются столица, Алматы, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
Минздрав с ноября прошлого года применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.
Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.