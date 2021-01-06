Соответствующие правила разрабатываются и будут приняты в марте
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В Алматы запретят точечную застройку в историческом центре
фото пресс-службы акимата Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-встречи с представителями строительных компаний, профильной ассоциации и финансовых организаций заявил, что будут разработаны правила, запрещающие точечную застройку в историческом центре города.

«Мною поручено разработать правила, в соответствии с которыми будет введен запрет на застройку исторического центра, точечную застройку и строительство на свободных участках дворовых территорий. Основная задача – сохранить сложившийся исторический облик города. Необходимо восстановить утраченное, вернуть былую славу и неповторимый облик прекрасного Алматы», - цитирует Сагинтаева пресс-служба акимата.

Кроме того, предполагается введение запрета на возведение так называемых «вставок» между домами, а при сносе ветхого жилья будет разрешено возведение домов с сохранением имеющейся высотности.

По словам Сагинтаева, будут определены границы исторического центра и отдельные зоны в других районах города, на которые будут распространяться эти правила. В правилах будет указано, что собственники участков в историческом центре смогут их благоустроить в соответствии с пожеланиями жителей, возвести детские площадки или общественные пространства, но так, чтобы не нарушать сложившийся архитектурный образ. В случае отказа участки будут выкуплены у застройщиков в собственность города.

Также правилами будут определены исторически значимые объекты, возле которых любое строительство будет возможно только после общественного обсуждения, учтена плотность застройки и высота зданий в зонах особого градостроительного регулирования, прописаны требования по улучшению аэрационного режима, озеленения, сохранения и повышения комфортности городской среды, оформлению фасадов для сохранения исторического облика города.

Правила обещают разработать в течение января, а в феврале вынести на широкое обсуждение экспертного сообщества и общественности. Планируется, что документ будет принят в марте.

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