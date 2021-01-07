В Казахстане выявлено 94 новых случая коронавирусной пневмонии

За 5 января в Казахстане зарегистрировано 94 новых случая коронавирусной пневмонии, выздоровели 100 человек, летальных исходов − 6, сообщает Минздрав.

За период с 1 августа 2020 года зарегистрировано 46 114 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 519 человек, выздоровели – 33 575.

На 7 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 22 918 человек (10 722 случая коронавируса и 12 109 коронавирусной пневмонии), из них в стационарах находятся 5 208 пациентов. В тяжелом состоянии – 286 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 51, на аппаратах ИВЛ – 47 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 205 933.