От нее (5 января) и коронавируса (6 января) скончались 12 человек
В Казахстане выявлено 94 новых случая коронавирусной пневмонии
Фото пресс-службы Минздрава

За 5 января в Казахстане зарегистрировано 94 новых случая коронавирусной пневмонии, выздоровели 100 человек, летальных исходов − 6, сообщает Минздрав.

За период с 1 августа 2020 года зарегистрировано 46 114 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 519 человек, выздоровели – 33 575.

На 7 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 22 918 человек (10 722 случая коронавируса и 12 109 коронавирусной пневмонии), из них в стационарах находятся 5 208 пациентов. В тяжелом состоянии – 286 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 51, на аппаратах ИВЛ – 47 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 205 933.

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