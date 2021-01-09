В Алматы растет число заболевших
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Еще 843 случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 843 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав. Всего в стране с 13 марта подтверждено 161 493 случая.

В Алматы за сутки выявлено 135 новых случаев, в Павлодарской области – 114, в Атырауской области – 92, в столице – 70, в Костанайской области – 64, в Акмолинской области – 58, в Северо-Казахстанской области – 55, в Алматинской области – 55, в Западно-Казахстанской области – 49, в Восточно-Казахстанской области – 47, в Карагандинской области – 38, в Жамбылской области – 18, в городе Шымкент – 15, в Туркестанской области – 13, в Мангистауской области – 11, в Кызылординской области – 6, в Актюбинской области – 3.

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