Еще 843 случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане

В Алматы за сутки выявлено 135 новых случаев, в Павлодарской области – 114, в Атырауской области – 92, в столице – 70, в Костанайской области – 64, в Акмолинской области – 58, в Северо-Казахстанской области – 55, в Алматинской области – 55, в Западно-Казахстанской области – 49, в Восточно-Казахстанской области – 47, в Карагандинской области – 38, в Жамбылской области – 18, в городе Шымкент – 15, в Туркестанской области – 13, в Мангистауской области – 11, в Кызылординской области – 6, в Актюбинской области – 3.