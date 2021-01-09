Тлеуберди не ожидает больших протестов в стране на выборы
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Иностранные государства не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Казахстане, уверены в МИД
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Политическая ситуация в Казахстане спокойна, и нет предпосылок для протестов на предстоящие выборы, считает министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Об этом он заявил в ходе встречи с российскими журналистами в столице.

«Действительно, очень важно, чтобы предстоящие парламентские выборы прошли спокойно, в нормальной, стабильной обстановке. Каких-то больших протестов мы не ожидаем. Для любого протеста нужны основные факторы – внутренние и внешние. Из внутренних факторов - социально-экономическая ситуация в стране, мы рассматриваем ее сейчас как стабильную, правительство все свои социальные обязательства выполняет», - цитирует Тлеуберди агентство Sputnik Казахстан.

Из внешних факторов, по его словам, «очень важно, есть ли влияние извне», но уверен, что в Казахстане выстроена многовекторная политика со всеми странами и партнерами, и «любой из наших партнеров, любое иностранное государство не заинтересовано в дестабилизации ситуации в Казахстане».

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