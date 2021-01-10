Самой низкой остается явка в Алматы и Мангистауской области
28,8% казахстанцев приняли участие в выборах к полудню – ЦИК
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Только 15,7% жителей Алматы приняли участие в выборах в мажилис и маслихаты к полудню. Всего же по стране проголосовали 28,8% избирателей, сообщила в воскресенье в ходе брифинга в центральной избирательной комиссии член ЦИК Анастасия Щегорцова.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями, по состоянию на 12:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 28,8% от общего количество избирателей, включенных в списки», - сообщила она.

Самая низкая явка отмечается в Алматы, где на избирательные участки пришли всего 15,7% граждан, и в Мангистауской области – 23,7%.

В Акмолинской области проголосовали 26,6% граждан, в Актюбинской – 25,6%, в Алматинской – 28,5%, в Атырауской – 29,8%, в Восточно-Казахстанской – 29,9%, в Жамбылской – 32,1%, в Западно-Казахстанской – 32,2%, в Карагандинской – 33,5%, в Костанайской – 30,1%, в Кызылординской – 28,9%, в Павлодарской – 33,1%, в Северо-Казахстанской – 34,2%, в Туркестанской – 33,1%. В столице и Шымкенте проголосовали 24,2% и 34,1% избирателей соответственно.

Инфографика ЦИК РК

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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