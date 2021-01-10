Самая высокая явка в СКО, самая низкая - в Алматы
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43,9% казахстанцев проголосовали на выборах – ЦИК
Фото Жанары Каримовой

По данным Центральной избирательной комиссии на 14:00 воскресенья, на выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов проголосовали 43,9% избирателей.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 14 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 43,9 % от общего количества избирателей, включенных в списки», - говорится в сообщении ЦИК.

Самая высокая явка избирателей отмечается в Северо-Казахстанской области – 58,2%, самая низкая в Алматы – 21,9%.

В Жамбылской области явка составила 55,1%, в Карагандинской области – 51,6%, в Павлодарской области – 51,1%, в Костанайской области – 49,9%, в Восточно-Казахстанской области – 48,8%, в Кызылординской области – 48,7%, в Западно-Казахстанской области – 47,5%, в Туркестанский области – 46,6%, в Шымкенте – 44,5%, в Алматинской области – 43%, в Акмолинской области – 41,3%, в Актюбинской области – 41,1%, в Атырауской области – 37,3%, в столице – 37%, в Мангистауской области – 36%.

Инфографика ЦИК РК

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