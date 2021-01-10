Число задержанных в Алматы и столице выросло до сотни

Число задержанных в Алматы и столице в воскресенье на акциях протеста достигло не менее сотни, сообщают журналисты Vласти.

Полиция Алматы задержала на площади «Астана» от 30 до 40 человек. Группу протестующих в 15-20 человек СОБР стал теснить вниз по Панфилова, еще несколько человек оставались в кольце на пересечении улиц Толе би и Панфилова.

С нижней стороны улицы Толе би несколько человек пытались прорваться на верхнюю сторону, но тех, кому это удалось, задерживали по одному и сажали в автозаки. Небольшая группа протестующих была заблокирована в сквере за КБТУ, через некоторое время всех задержали.

Ранее полиция задержала не менее 30 человек в районе площади Республики, где проводят акцию сторонники незарегистрированной Демократической партии. Там же оказались заблокированными еще 70 представителей Демпартии. Не менее 20-ти участников движения Oyan, Qazaqstan были заблокированы на улице Сатпаева, между проспектами Достык и Назарбаева, в нескольких сотнях метров от площади.

На одну из участниц движения в заблокированной группе упал с крыши здания кусок льда. СОБР немного отодвинул протестующих от здания, но бригаду скорой помощи вызвали в итоге журналисты. Пострадавшую осмотрели медики, потом она вернулась в оцепление.

К заблокированным СОБРом участникам движения Oyan, Qazaqstan попытались прорваться два десятка молодых людей, которые подошли со стороны улицы Уалиханова. Они пытались прорвать оцепление, однако в итоге все участники группы - 21 человек - были задержаны.

В столице задерживали тех, кто подходил ко дворцу «Жастар». Здесь протестующим фактически собраться не дали.