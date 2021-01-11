Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 90 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусной инфекцией заразились 90,26 млн человек, из них скончались 1,93 млн.

В десятку стран с наибольшим число заболевших входят США – более 22,4 млнчеловек, Индия – 10,4 млн, Бразилия – 8,1 млн, Россия – 3,36 млн человек, Великобритания – свыше 3 млн заболевших, Франция – 2,8 млн, Турция – 2,3 млн, Италия – более 2,2 млн, Испания – свыше 2 млн, Германия – 1,9 млн.

Больше всего умерших в США – 374,3 тыс., в Бразилии – 203,1 тыс., в Индии – 151 тыс., в Мексике – 133,7 тыс., в Великобритании – 81,5 тыс., в Италии – 78,7 тыс., во Франции – 67,8 тыс., в России – 60,9 тыс., в Иране – 56,1 тыс. и в Испании – 51,8 тыс.

Коронавирус выявлен в 191 стране мира, выздоровели в целом 49,98 млн человек.