Фонд «Еркіндік қанаты» назвал выборы в мажилис «самыми тяжелыми и несправедливыми» в истории Казахстана

В понедельник на онлайн-брифинге исполнительный директор фонда «Еркіндік қанаты» Елена Швецова заявила, что прошедшие накануне выборы в мажилис были «самыми тяжелыми и несправедливыми» в истории Казахстана. Существенным препятствием стали постановление ЦИК и главного санврача страны. Также Швецова перечислила выявленные во всех областях избирательного процесса нарушения. Фонд работал на 141 участке в 15 городах Казахстана.

«Мы объявили набор на обучение независимых наблюдателей в онлайн-формате. В период с октября до декабря 2020 года тренеры фонда провели 15 тренингов по независимому наблюдению, на которые зарегистрировалось более 750 человек. Фактически в тренингах приняло участие более 300 человек. За неделю до выборов число наблюдателей составило 302 человека из 15 регионов Казахстана, однако в день выборов число сократилось со 196 до 141. Резкое сокращение числа наблюдателей было вызвано рядом причин, к которым относится пандемия COVID-19 и опасение заражения. Тем не менее, мы считаем, что главной причиной отказа граждан от наблюдения стала политика Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, а также органов местного управления городов и областей», - заявила Швецова.

По ее словам, подготовка к независимому наблюдению проходила в обстановке давления на фонд, а «самым существенным препятствием» наблюдения за выборами стали постановления Центризбиркома от 4 декабря 2020 года и постановление главного государственного санитарного врача республики от 29 декабря 2020 года, которые ограничивали функции независимых наблюдателей и допускали незаконное вмешательство в деятельность общественных организаций. Она напомнила, что главными ограничениями стали требование внести наблюдение за выборами в устав, что «существенно ограничивает круг организаций, которые могут осуществлять наблюдение»; требование сдачи ПЦР-тестов для всех наблюдателей в «желтой» и «красной» зонах распространения коронавируса, причем ни частные, ни государственные клиники не были готовы принять всех наблюдателей и провести анализы, а ряд наблюдателей не получили результаты ко дню голосования. Помимо этого, запрет на фото- и видеосъемку и онлайн-трансляции в день выборов мешал сбору подтверждающих данных о нарушениях. Также она указала на то, что избиркомы не предоставляли информацию о количестве проголосовавших на избирательном участке, о механизме внесения избирателей в дополнительные списки и о том, какие организации представляют наблюдатели на избирательных участках.

«10 января 2021 года прошли одни из самых тяжелых и несправедливых выборов в истории Республики Казахстан. Мы столкнулись с давлением и нарушением права на справедливые выборы и нарушением прав наблюдателей, что показало отношение ЦИК РК к правам человека, гражданским и политическим правам и институту демократических выборов в целом. Наблюдатели фонда столкнулись с провокациями и манипуляциями не только со стороны избирательных комиссий, но и со стороны наблюдателей-провокаторов, названия направляющих организаций которых не были получены ни от самих наблюдателей, ни от членов избирательных комиссий», - заявила Швецова.

Она отметила, что на некоторых избирательных участках «наблюдатели-провокаторы непосредственно работали с членами избирательной комиссии», их задача была «в создании конфликтной ситуации, которую члены избирательной комиссии использовали для составления акта об удалении независимых наблюдателей с территории избирательного участка».

В целом фонд «Еркіндік қанаты» выявил нарушения во всех областях избирательного процесса, в том числе: председатели избирательных комиссий не принимали документы организации, ссылаясь на несоответствие устава, и отказывались регистрировать наблюдателей фонда; члены избирательных комиссий ограничивали передвижение наблюдателей, сажали их в так называемые «аквариумы» - специально огороженные пластиковым стеклом зоны, не давали ознакомиться со списками избирателей и наблюдателей, необоснованно выписывали постановления об отказе в регистрации, а в некоторых случаях отказывали и в этом, выгоняя наблюдателей с участков; на некоторых участках члены избиркомов подписали бюллетени еще до начала голосования; во время голосования наблюдателей фонда обвиняли в неподчинении требованиям избирательной комиссии и нарушении правил, после чего принудительно удаляли с участка с привлечением полиции.

Кроме этого, зафиксированы дискриминация и провокация независимых наблюдателей со стороны других наблюдателей, давление и угрозы со стороны избирательных комиссий; нахождение двух избирателей в одной кабине одновременно; сорванные пломбы на урнах и незакрытые урны; наличие камер наблюдения, направленных в сторону кабинок; ограничение и запрещение передвижения наблюдателей, а также посадка их на расстоянии 15 метров от урн для бюллетеней; запрет на фото- и видеосъемку; отсутствие антисептиков на территории участков; выдача бюллетеней без оригинала документа, удостоверяющего личность; фотографирование избирателями своих бюллетеней по требованию их работодателей; вбросы бюллетеней; невыдача финальных протоколов голосования; затягивание подсчета голосов.