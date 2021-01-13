Казахстанская вакцина от коронавируса получила временную регистрацию – Минздрав

Казахстанская вакцина от коронавирусной инфекции 31 декабря 2020 года получила временную регистрацию сроком на 9 месяцев, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков.

«На сегодня дана временная регистрация отечественной вакцине «QazCovid-in», она временная, регистрация выдана 31 декабря на 9 месяцев. По «Спутник V» сейчас идут подготовительные работы, по нему еще должны представить соответствующее регистрационное досье, и в рамках этого постановления от 15 декабря возможна регистрация», - сказал Асылбеков.

Он подчеркнул, что министерством прорабатываются вопросы по доступности всех вакцин на рынок Казахстана, но «с учетом реалий» на сегодняшний день самая большая готовность есть только по отечественной и российской вакцинам.

Заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков добавил, что все 3 тысячи добровольцев уже провакцинированы отечественной вакциной.

«По клиническим исследованиям казахстанской вакцины «QazCovid-in» вторая фаза идет. Были предоставлены промежуточные результаты, которые показали хорошие результаты. По третьей фазе – 25 декабря начато клиническое исследование. 11 января все 3 тыс. привлекаемых довровобльцев уже привиты. Сейчас они находятся на контроле у исследователей, которые их ведут постоянно на контроле. Пока данных нет. На днях только закончили вакцинировать последних добровольцев», - сказал он.

Что касается российской вакцины «Спутник V», то сейчас опытная партия все еще находится на контроле в институте Гамалеи в России. И пока нет точных сроков, когда начнется ее массовый выпуск в Караганде.

«Сейчас она еще проводится. В соответствии с теми нормативными документами, которые допускают ее контроль и качество, это в течение одного месяца. До сегодняшнего дня результаты еще не прибыли. По возможности вакцинации скажем, что согласно запланированному графику, если будут положительные результаты, Карагандинским фармацевтическим комплексом будут выработаны партии, если будут хорошие результаты. Надеемся, что к концу февраля, возможно, будет партия вакцин для вакцинации», - отметил Асылбеков.