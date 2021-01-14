Также он предложил кандидатуры вице-спикеров и председателей комитетов
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Назарбаев предложил оставить Нигматулина спикером мажилиса
ФОТО PARLAM.KZ

В ходе заседания фракции партии "Нур Отан" в мажилисе председатель партии Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуры спикера мажилиса, его заместителей и председателей комитетов.

Как сообщает пресс-служба первого президента, «в ходе заседания была выработана консолидированная позиция фракции» по выдвижению кандидатур Нурлана Нигматулина на должность председателя мажилиса, Павла Казанцева и Балаим Кесебаевой – заместителями председателя мажилиса, Джамили Нурманбетовой на должность председателя комитета по социально-культурному развитию, Каната Мусина – на должность председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, Марата Кусаинова на должность председателя комитета по финансам и бюджету, Айгуль Куспан – на должность председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности, Альберта Рау – на должность председателя комитета по экономическим реформам и региональному развитию.

"Нур Отан" не предложил своего кандидата на должность председателя комитета по аграрным вопросам. Это может означать, что пост отойдет депутату одной из партий, прошедших в парламент вместе с правящей партией.

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