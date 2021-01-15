Балаим Кесебаева и Павел Казанцев избраны вице-спикерами мажилиса

«Пользуясь правом, я хочу предложить кандидатуру зампреда мажилиса в первую очередь депутата мажилиса Кесебаеву Балаим. Она была депутатом шестого созыва, имеет большой опыт, квалифицированный юрист, многие годы работала в органах юстиции, активно участвовала в работе и показала свой профессионализм. Я считаю ее достойной на должность. Я уверен, что она сможет работать на такой высокой должности», - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

В качестве второй кандидатуры на должность зампреда мажилиса он предложил депутата мажилиса Павла Казанцева.

«Павла Олеговича вы все хорошо знаете, имеет большой опыт административной и партийной работы, работал на ответственных должностях и в партии, возглавлял комитет партийного контроля, эффективно поработал и в шестом созыве. Поэтому предлагаю его кандидатуру», - сказал Нигматулин.

Накануне к ходе заседания фракции партии «Нур Отан» в мажилисе председатель партии Нурсултан Назарбаев предложил их кандидатуры на этот пост.

54-летняя Балаим Кесебаева также была депутатом мажилиса VI созыва от партии «Нур Отан», член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса, избрана депутатом мажилиса VII созыва. В разные годы занимала посты начальника департамента юстиции Мангистауской области, директора департамента внутренней администрации министерства юстиции, начальника департамента юстиции Кызылординской области.

60-летний Павел Казанцев – депутат мажилиса парламента РК VI созыва от партии «Нур Отан», член комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса, избран депутатом мажилиса VII созыва. Был заместителем председателя Федерации профсоюзов РК, председателем комитета партийного контроля партии «Нур Отан».