Столица перешла в «красную» зону по темпам распространения COVID-19

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 января, столица перешла из «желтой» в «красную» зону по темпам распространения COVID-19.

За последние сутки в городе выявлен 121 новый случай заражения. Главный санврач столицы ужесточила карантин – по выходным будут снова закрывать объекты.

В «красной» зоне на данный момент также находятся Акмолинская и Костанайская области.

В «желтой» зоне – Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области, в «зелёной» зоне – все остальные регионы.

Минздрав с ноября прошлого года применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.