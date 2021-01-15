В столице ужесточили карантин

Согласно документу жителям по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, экскурсионных и групповых выездов на природу, за исключением групп не более трех человек. Сохраняется запрет на посещение бильярдных, караоке, боулинг-центров, компьютерных и ночных клубов, букмекерских контор, но разрешены спортивные тренировки только на открытом воздухе в группах не более пяти человек.

На дистанционную форму работы должны перейти не менее 80% сотрудников всех организаций, общественный транспорт будет работать с 6:00 до 23:00 часов с запретом работы по воскресеньям, религиозные объекты могут быть заполнены не более чем на 30%, ЦОНы – по предварительному бронированию с 09:00 до 18:00 часов. При этом школы будут работать, как и предполагалось – дежурные 1-5 классы, в международных школах 1-7 классы и выпускные классы, с заполняемостью не более 15 человек.

«При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих вузы/колледжи, обеспечить закрытие на карантин факультета/отделения до завершения инкубационного периода», - отмечается в постановлении.

Образовательные центры, кружки для детей и взрослых, группами до 10 человек будут работать с 9:00 до 18:00 часов в будни с запретом работы в выходные дни, бизнес-центры, деловые дома, а также расположенные в них объекты по оказанию услуг – с 9:00 до 20:00 часов и запретом работы в воскресные дни, торгово-развлекательные центры торговые дома – с заполняемостью не более 30% с 10:00 до 22:00 часов с запретом работы в выходные дни, крытые продовольственные и непродовольственные рынки смогут работать с 10:00 до 20:00 часов только в будние дни, а на открытом воздухе – с 10:00 до 18:00 часов с запретом работы в воскресные дни. Продуктовым магазинам, супермаркетам и гипермаркетам главный санврач столицы разрешил работать ежедневно с 08:00 до 23:00 часов.

Запрещено будет проводить тренировки в спорткомплексах, спортшколах, спортклубах и тренировочных залах в выходные дни, а в будние – не более пяти человек с 7:00 до 22:00 часов. Аналогичных требований придется придерживаться фитнес-центрам, фитнес-клубам и спортивно-оздоровительным объектам.

Вместе с тем объектам общественного питания – кафе, ресторанам, барам и столовым – разрешено работать с 07:00 до 20:00 часов в будние и выходные дни, с заполняемостью не более 30 посадочных мест.

Между тем пресс-служба акимата сообщила, что традиционные массовые купания на Крещение запрещены. В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Но в этом году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации устанавливать купели в столице не будут.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения в текущем году запрещены. Богослужения в храмах будут проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, с обеспечением заполняемости не более 30% и с обязательным запретом на проведение массовых мероприятий», - сообщила главный государственный санитарный врач города Сархат Бейсенова.

По словам руководителя управления по делам религии Альмуханова Нурдаулета, в целях недопущения купаний и скопления людей в дни праздника будут организованы усиленные дежурства мониторинговых групп.

В настоящее время столица близка к «красной» зоне по темпам распространения коронавируса.