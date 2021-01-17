Пессимистичный сценарий ученых также допускает увеличение числа зараженных коронавирусом до 170 млн. человек
Число жертв коронавируса по всему миру к началу марта может превысить 5 млн. человек − ученые КНР
Фото с сайта bloomberg.com

Ученые китайского центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний, Народно-освободительной армии Китая и некоторых других научно-исследовательских институтов предупредили, что к началу марта 2021 года более 5 млн. человек по всему миру могут стать жертвами нового коронавируса, сообщает ТАСС.

По подсчетам ученых, при неблагоприятном развитии ситуации число зараженных коронавирусом в мире к началу марта текущего года может превысить 170 млн человек, причем большая часть заражений придется на США, где ученые прогнозируют 32 млн. случаев заражения.

Исследователи также подсчитали, что при соблюдении необходимых мер безопасности, таких как ношение масок и социальное дистанцирование, а также массовой вакцинации к началу марта 2021 года число жертв коронавируса составит 300 тыс. человек.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупредил, что второй год пандемии вызванного новым коронавирусом заболевания COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый.

С начала пандемии коронавирусом по всему мире заразились более 94 млн человек, более 2 млн. скончались.

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