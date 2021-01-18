В Казахстане зарегистрировано свыше 1 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 003 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав. Страна практически вернулась к летним показателям по распространению КВИ.

Больше всего больных выявлено в Павлодарской области – 155. В столице зарегистрировано 125 новых заболевших, в Акмолинской области – 99, в Алматы – 97, в Алматинской области – 94. В Костанайской области зафиксировано 74 новых случая, в Атырауской области – 71, в Карагандинской области – 62, в Северо-Казахстанской области – 55, в западно-Казахстанской области – 47, в Восточно-Казахстанской области – 28, в Жамбылской области – 24, в Актюбинской области – 21, в Шымкенте – 19, в Мангистауской области – 17, в Туркестанской области – 10, в Кызылординской области – 5.

Всего в стране с марта прошлого года подтверждено 169 099 случаев заражения. Выздоровели 153 503 человека.