Активисты «Oyan, Qazaqstan!» и Демпартии требуют возбуждения уголовного дела против полиции

Активисты движения «Oyan, Qazaqstan!» и незарегистрированной Демократической партии подают заявления в отношении сотрудников полиции, удерживавших их в кольце на морозе от 6 до 9 часов во время протестов в день парламентских выборов. Об этом активисты сообщили во время онлайн-брифинга на площадке Казахстанского международного бюро по правам человека в понедельник.

«10 января, в день, когда по всей стране проходили парламентские выборы, мы направились к площади Республики для того, чтобы выразить свое несогласие и выйти на мирный митинг. Мы хотели заявить о том, что в Казахстане нет ни одной независимой политической партии, в прошедших парламентских выборах не было никакой конкуренции», - заявил Жанболат Мамай, основатель Демократической партии, находящейся в процессе создания.

Напомним, что на подходе к площади Мамая и группу из примерно 30 человек окружила полиция.

«Никого не впускали, никого не выпускали. С 11:30 до примерно 9:30 вечера мы стояли в полицейском котле. (…) Мы сообщали об этом правозащитникам и другим нашим сторонникам. Их не пропускали к нам, не позволяли передать нам чай. С нами были беременные женщины и пожилые люди. Несмотря на это, никого не выпускали в туалет», - также рассказал Жанболат Мамай.

В итоге двоих сторонников Демпартии увезла скорая помощь, одной участнице протеста фельдшер оказал помощь в кругу полиции. Активисты ДПК подготовили коллективное заявление.

«При поддержке правозащитника Евгения Жовтиса и известного юриста Ерлана Калиева мы подаем в суд на департамент полиции Алматы, будем требовать возбуждения уголовного дела», - сообщил Мамай.

Журналистка и активистка движения «Oyan, Qazaqstan!» Асем Жапишева, также длительное время находившаяся в окружении полиции 10 января, подчеркнула, что действия полиции были направлены именно на моральное давление и на пытки.

«Если бы указанные правоохранительные органы или сотрудники акимата посчитали, что мы нарушаем закон Республики Казахстан, они должны были нас в законном порядке задержать и доставить в отделение, чего не было сделано. (...) При этом нам не предъявлялись никакие обвинения, не были зачитаны наши права, не была предложена правовая помощь – правозащитники и адвокаты, которые пытались к нам пройти, их угрозами задержания отстранили. Поэтому мы считаем, что проделанное было пытками, и поэтому активисты гражданского движения за политические реформы «Oyan, Qazaqstan!», а также инициативная группа по созданию Демпартии будет требовать возбуждения уголовного дела, а также досудебного расследования по статьям 414, 146 и 362 (заведомо незаконное задержание, пытки и превышение власти или должностных полномочий – V) Уголовного кодекса Республики Казахстан)», - сказала Жапишева.

Как уточнил юрист и правозащитник Ерлан Калиев, коллективное заявление с его помощью готовят инициаторы создания Демократической партии. Активисты «Oyan, Qazaqstan!» Асем Жапишева и Дархан Шарипов, которых после долгого удержания на морозе увезла скорая, готовят свои заявления. Кроме того, по словам Жапишевой, свои жалобы готовят и другие участники движения.

Правозащитник Евгений Жовтис отметил, что тактика, которую применила полиция на протестах в день выборов, в международной практике называется кеттлингом, и должна применяться на практике только в случае, если на митинге совершается насилие, и для того, чтобы защитить мирно протестующих от лиц, совершающих насилие. По его словам, второе условие применения этой тактики – кратковременность такого задержания.

«Все, что там происходило, это имело отношение к жестокому обращению, граничащему с пытками, поскольку люди находились на морозе длительное время, без еды длительное время, без возможности справить естественные нужды, в состоянии фактически задержанных», - комментирует правозащитник.

Юрист КМБПЧ Анна Солодова также отметила в комментариях к трансляции брифинга, что организация подготовила и направила сообщение в специальные процедуры ООН, специальному докладчику против пыток, специальному докладчику по свободе мирных собраний и в Рабочую группу по произвольным задержаниям.