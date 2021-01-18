В антикоррупционной службе отметили, что он не задержан
В отношении главы управления комфортной городской среды Алматы начато досудебное расследование
фото пресс-службы акимата Алматы

Антикоррупционная служба подтвердила корреспонденту Vласти, что в отношении руководителя управления комфортной городской среды города Алматы Сапара Нурашева начато досудебное расследование.

«Зарегистрировано досудебное расследование. В этой части можем подтвердить, а остальное не комментируется. Здесь не путайте, он не задержан», - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что пока не могут разглашать больше никаких подробностей.

Акимат Алматы вскоре сообщил, что информация о задержании Нурашева не соответствует действительности.

«С. Нурашев находится на рабочем месте. Касательно проводимой доследственной проверки акимат города готов предоставить всю запрашиваемую информацию и необходимые объяснения», - указано в сообщении ведомства.

Сегодня СМИ сообщили со ссылкой на антикоррупционную службу о задержании Нурашева и что в отношении него проводится досудебное расследование.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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