Беларусь лишена права на проведение чемпионата мира по хоккею

Так совет Международной федерации хоккея выразил свое несогласие с задержанием десятков тысяч протестующих руководством страны
Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Совета Международной федерации хоккея объяснил свое решение политической ситуацией в стране. Матчи будут перенесены из Беларуси в другую страну, о чем стнет известно позднее, сообщает Еврорадио.
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