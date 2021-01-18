Беларусь лишена права на проведение чемпионата мира по хоккею

Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Совета Международной федерации хоккея объяснил свое решение политической ситуацией в стране. Матчи будут перенесены из Беларуси в другую страну, о чем стнет известно позднее, сообщает Еврорадио .

Совет оказался несогласен с задержанием десятков тысяч мирных протестующих, давлением на спортсменов за выражение гражданской позиции и наличием почти двух сотен политзаключённых.

Беларусь должна была провести чемпионат мира совместно с Латвией. Однако Рига отказалась от совместного проведения из-за массового нарушения прав человека в Беларуси.

Недавно визит в Беларусь совершил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он выказывал надежду на то, что в стране все же будет проведен чемпионат. Однако фотографии, на которых он обнимался с Лукашенко вызвали скандал, и спортивный функционер был вынужден изменить свою позицию.