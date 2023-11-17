Более 2,4 тыс. украинских детей вывезли в Беларусь за время войны – HRL

Лаборатория гуманитарных исследований (HRL) при Йельской школе общественного здравоохранения в США опубликовала доклад, в котором говорится, что с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2023 года c оккупированных Россией территорий Украины были незаконно вывезены в Беларусь минимум 2 442 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет, сообщает издание DW .

Авторы доклада указали на территории Беларуси 13 локаций, в которые вывозили детей. По данным HRL минимум в восьми из них детей подвергали переобучению, навязывая им «культурные, исторические, социальные и патриотические доктрины или идеи, служащие политическим интересам режимов Беларуси и России». И не менее шести групп детей проходили военную подготовку, в том числе на базе белорусских внутренних войск.

«Ключевые фигуры, причастные к перевозке детей из оккупированной Украины в Беларусь, заявили, что все дети были возвращены в Украину. Однако в HRL не смогли найти полные и убедительные данные, подтверждающие, что дети, указанные в этом отчете, вернулись на оккупированные РФ территории Украины», - отмечают авторы доклада.

При этом указывается, что президент Беларуси Александр Лукашенко активно способствовал вывозу украинских детей на территорию РБ, в частности, финансировал их транспортировку из совместного бюджета Союзного государства России и Беларуси.