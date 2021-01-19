Ухудшение эпидситуации во всех регионах отмечает Минздрав

На сегодняшний день в Казахстане 6 регионов находятся в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции и три региона – в «желтой», сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

«С ноября в Республике Казахстан отмечается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ноябре, по сравнению с октябрем, заболеваемость выросла в 4,5 раз, в декабре, по сравнению с ноябрем, отмечается рост в 1,2 раза. Тенденция к умеренному росту сохраняется и в январе, что является следствием несоблюдения населения всех мер профилактики в период длительных праздников в декабре-январе», - заявил Цой.

По его информации, за 19 дней января зарегистрировано 14 625 случаев коронавируса во всех регионах, за исключением Восточно-Казахстанской области. В результате на сегодняшний день в «красной» зоне находятся шесть регионов – Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, столица, в «желтой» зоне три региона – Западно-Казахстанская, Алматинская, Карагандинская области, остальные восемь регионов в «зеленой зоне». По состоянию на 19 января, занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 32% и 23% соответственно.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции мы замечаем, что она фиксируется практически во всех регионах. Нельзя согласиться с тем, что в регионах ситуация стабильная, особенно в Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. Надо принимать меры», - сказал в свою очередь заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Он подчеркнул, что акимам регионов, которые вошли в «красную» зону, «надо ужесточить меры». В регионах, которые в находятся «желтой» зоне, - «усилить карантинные меры и вносить предложения по улучшению ситуации».

«Также акимам городов Нур-Сутан, Алматы, Шымкент нужно принять меры. Региональные штабы должны усилить свою работу по нераспространению коронавирусной инфекции. Также те регионы, которые находятся в «красной» зоне должны мониторить ситуацию», - поручил он.