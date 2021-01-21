Байден отменил указы Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату и ВОЗ

«Мы собираемся бороться с изменением климата так, как мы до сих пор не делали, и способствовать расовому равенству и поддержать другие общины с недостаточным уровнем обеспеченности услугами, - сказал Байден журналистам. - Это всего лишь отправные точки».

Байден подписал документ, чтобы вернуть США в Парижское соглашение по климату, отменил разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL из Канады, процедуру выхода США из Всемирной организации здравоохранения, остановил строительство стены на границе с Мексикой, отменил запрет на въезд в США для граждан из ряда мусульманских стран. Также новый президент США подписал указ об обязательном ношении масок на федеральном уровне и приказ о создании нового офиса в Белом доме, координирующий меры по борьбе с коронавирусом.

По словам его пресс-секретаря Джен Псаки, планы первого дня были лишь началом целого ряда исполнительных действий, которые Байден предпримет вскоре после вступления в должность.

«В ближайшие дни и недели мы объявим о дополнительных мерах исполнительной власти, которые позволят противостоять этим вызовам и выполнят обещания, данные избранным президентом американскому народу», - сказала Псаки.

Дальнейшие действия будут включать отмену запрета на военную службу для трансгендерных американцев и отмену политики, которая блокирует финансирование США зарубежных программ, связанных с абортами.