Парламент ратифицировал поправки в соглашение с Грузией о международном автомобильном сообщении

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года». Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, документом предусмотрено введение разрешительной системы на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозку грузов автомобильным транспортом в третьи страны.

«В настоящее время между двумя странами, не включая перевозку опасных и крупногабаритных грузов, двусторонние, транзитные, а также перевозки в/из третьи страны осуществляются на безразрешительной основе. Принимая во внимание, что безразрешительная система дает преимущество грузинским транспортным операторам при осуществлении автомобильной перевозки, не создает условия для защиты интересов отечественных перевозчиков», - отметил Атамкулов.

По его данным, в 2020 году из перевезенных в импортно-экспортном сообщении 18 тыс. 96 тонн груза 29% приходится на долю отечественных перевозчиков, 57% было перевезено грузинскими транспортными операторами. Это произошло за счет увеличения парка транспортных средств Грузии и открытия грузинско-турецких, грузинско-украинских совместных предприятий в Грузии.

«В этой связи введение разрешительной системы позволит установить паритет на рынке грузовых перевозок автотранспортом между двумя странами, будет способствовать увеличению доли отечественных перевозчиков, способствуя увеличению объемов перевозок грузов, перевозимых нашими перевозчиками, создаст условия для увеличения их дохода и соответственно обновления парка», - объяснил министр.