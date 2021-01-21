Восточно-Казахстанская область лидирует по числу заболевших коронавирусом и пневмонией

Минздрав опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом и коронавирусной пневмонией в разрезе регионов за 11-20 января. Согласно данным ведомства, Восточно-Казахстанская область лидирует по количеству заболевших коронавирусом и коронавирусной пневмонией в целом. Меньше всего заболевших - в Кызылординской области.

В ВКО всего зарегистрировано 8 823 случая коронавирусной пневмонии. На втором месте находится столица – 5 412 случаев, на третьем месте Алматы – 5 180. В Костанайской области – 3 581 случай, в Карагандинской области – 3 035, в Павлодарской области – 2 905, в Алматинской области – 2 256, в Жамбылской области – 2 245, в Актюбинской области – 2 041, в Атырауской области – 1 787, в Туркестанской области – 1 709, в Северо-Казахстанской области – 1 659, в Западно-Казахстанской области – 1 610, в Акмолинской области – 1 554, в Шымкенте – 1 298, в Мангистауской области – 1 082, в Кызылординской области – 938.

По общему числу случаев коронавируса и пневмонии ВКО остается лидером – 28 492. На втором месте также столица – 25 991 случай, на третьем месте Алматы – 25 930. Далее идут Атырауская область – 16 973 случая, Карагандинская область – 16 026, Павлодарская область – 13 919, Костанайская область – 12 459, Западно-Казахстанская область – 11 695, Северо-Казахстанская область – 11 446, Алматинская область – 10 715, Акмолинская область – 10 244, Жамбылская область – 7 587, Шымкент – 7 055, Актюбинская область – 5 892, Туркестанская область – 5 655, Мангистауская область – 5 004, Кызылординская область – 4 444.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 219 527.