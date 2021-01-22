Девять заявок на создание партий подано в Минюст в 2020 году – Бекетаев

Из девяти заявок на создание политических партий, которые поступили в министерство юстиции в 2020 году, шесть отклонено. Еще две партии должны провести съезд и одна – проходит этап регистрации, сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции Минюсте Марат Бекетаев.

«В 2020 году девять партий подали заявки. Прохождение регистрации проходит в два этапа. Сначала партия, то есть группа людей, которые хотят создать партию, подают заявку. Если эта заявка отвечает требованиям, тогда они проводят съезд и собирают подписи. Поступило девять заявок, из них по шести документы не соответствовали требованиям законодательства, им отказали. Они имеют право исправить нарушения и заново подать заявку», - сказал Бекетаев.

Еще три группы, по его словам, которые соответствовали требованиям законодательства, должны были провести съезды и внести второй пакет документов в министерство юстиции. Пока это сделала только одна партия.

«Одна группа людей провела съезд и внесла документы, идет проверка. Проверку проводит не только министерство юстиции, но и другие госорганы. Например, в списках не должно быть военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан других государств. Это проверяется другими госорганами. Мы направили запросы. Как только мы получим ответы, будет принято решение (о регистрации, либо отказе – V), - объяснил министр.

Вместе с тем Бекетаев подчеркнул, что не имеет права по закону называть названия этих партий. Эту информацию могут озвучить только сами политические объединения.