В Алматы с 1 февраля снизятся тарифы на электроэнергию и тепло

С 1 февраля в Алматы будут снижены тарифы на электроэнергию и теплоснабжение, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на городской департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ.

Тариф на электроэнергию для физических лиц снизится на 1,5% – с 17,12 тенге до 16,86 за киловатт в час, для юридических лиц 1,2% – с 18,47 тенге до 18,25 тенге за киловатт в час. Тарифы указаны без учета НДС.

«Данного снижения тарифов удалось добиться в связи со снижением тарифов на передачу и балансировку электроэнергии, обеспечения мощности. Экономия для населения составит 554 млн, а для юридических лиц – 820 млн тенге», - отмечают в департаменте.

Также в связи с ростом объема оказываемых услуг по итогам 2020 года в Алматы снижен тариф на теплоснабжение для населения города на 3%.

«Сниженный тариф начнет действовать с 1 февраля. Экономия для населения составит 552 млн тенге», - уточнили в ведомстве, добавив, что снижению тарифа способствовало перераспределение нагрузки с населения на бюджетные организаций.

Так, тариф для потребителей, не имеющих общедомовых приборов учета, снижен с 5860,49 тенге до 5687,31 тенге за гигакалорию без НДС (сумма с НДС составит 6369,79 тенге), для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета, – с 4296,60 тенге до 4169,64 тенге за гигакалорию без НДС (с НДС – 4 670,1 тенге).