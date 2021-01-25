В Алматы готовятся принять первую партию вакцины «Спутник V»

С 1 февраля в Алматы на базе городской поликлиники №4 намерены начать вакцинацию российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Первыми прививку получат 270 сотрудников медучреждения, сообщила в понедельник в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель главного врача по лечебной работе поликлиники Зарина Алтынбекова.

«В настоящее время мы готовы принять российскую вакцину. До 1 февраля планируется поступление вакцины в поликлинику с соблюдением холодовой цепи – от производителя до потребителя. Для транспортировки и хранения вакцины в поликлинике в достаточном количестве имеются морозильные камеры и термоконтейнеры с хладоэлементами. Ежедневная нагрузка на 1 прививочную бригаду – не более 60 прививок, выездная или передвижная – не более 40 прививок», - рассказала Алтынбекова.

Для вакцинации, по ее словам, в поликлинике подготовлены два прививочных кабинета, в которых по два врача, медсестры-вакцинатора и регистраторы. На первом этапе смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

«В поликлинике работают 460 сотрудников, из них запланировано на вакцинацию 270 человек или 59%», - сообщила замглавврача.

При этом, заверила она, согласно Кодексу о здоровье народа и система здравоохранения каждый гражданин вправе отказаться от вакцинации в письменном виде.

Саму вакцинацию будут проводить в два этапа – сначала в дозе 0,5 мл, затем, на 21 день, доза 0,5 мл компонентом II.

«Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врача. Медики предупреждают пациента о возможных поствакцинальных осложнениях и выдают памятку с информационным материалом. После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут. В течение трех последующих дней могут развиваться кратковременный общий гриппоподобный синдром – повышение температуры тела, недомогание, головная боль и местная реакция – болезненность в месте инъекции, отечность», - объяснила Алтынбекова.

Перед вторым этапом проводится повторный осмотр на противопоказания к компоненту II.

«В случае развития побочных проявлений после иммунизации медработник обязан оказать пациенту помощь, при необходимости обеспечить своевременную госпитализацию в стационар», - подчеркнула заместитель главного врача.

При этом вакцину не будут ставить тем, кто переболел коронавирусом и имеет антитела, а также беременным, детям до 18 лет и аллергикам.