40% случаев заражения приходится на эти регионы
Цой заявил об отсутствии контроля над эпидситуацией в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

В Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях отсутствует должный контроль над эпидситуацией, заявил в ходе расширенного заседания правительства с участием президента министр здравоохранения Алексей Цой.

«В Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях отмечается отсутствие должного контроля над эпидситуацией, в результате 40% заболеваемости страны приходится на эти регионы. В этой связи акимам данных регионов необходимо принять эффективные, положительные ограничительные меры и обеспечить контроль их соблюдения», - сказал Цой.

Он констатировал, что на 26 января в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса находятся восемь регионов – это Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области, столица и Алматы.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 января, в «желтой» зоне остается Карагандинская область. В «зеленой» зоне – все остальные регионы.

Цой также сообщил, что с ноября отмечается подъем заболеваемости коронавирусом.

«В декабре месяце по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза. Тенденцию к росту сохраняется и в январе», - сказал глава Минздрава.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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