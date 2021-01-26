Токаев о вакцинации от коронавируса: «Нужно учесть все нюансы, чтобы избежать хаоса»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства напомнил Минздраву о необходимости иметь детальный план по вакцинации населения от коронавируса. Он надеется, что вакцинация поможет выправить эпидемиологическую ситуацию в стране.

«По вакцинации, первый вопрос – готовность медучреждений к проведению вакцинации. Второе – разъяснительно работа, что делается Минздравом и госорганами», - сказал Токаев.

На что глава Минздрава Алексей Цой заверил: медучреждения готовы к проведению вакцинации.

«Данный вопрос у нас особенно актуален. Мы со всеми медорганизациями проводим обучение. Каждая медорганизация разобрала сейчас все свои вопросы в формате вакцинации. Обеспечили холодовой режим, у нас в температурном режиме логистическая сеть уже построена. Первая вакцина будет «Спутник-V». Дополнительное холодильное оборудование на всех хабах «СК-Фармации» уже имеется. По обучению медработников мы создали спецстандарт и инструкции по применению вакцины. Сейчас подготовлены материалы доведения до населения полезности вакцинации», - проинформировал Цой.

Токаев подчеркнул, что «всеобщая вакцинация – это очень серьезный вопрос», и «нужен серьезный, проработанный, детальный план работы по вакцинации граждан».

«Там очень много нюансов, которые надо учесть, чтобы избежать неразберихи и хаоса. Вакцинация в целом должна выправить эпидемиологическую ситуацию, но впереди работы очень много», - сказал президент.

Позже. выступая на заседании правительства с поручениями, глава государства подчеркнул, что наиболее действенной мерой для преодоления кризиса является массовая вакцинация, но это не значит, что «будет проводиться насильственная вакцинация, как утверждают некоторые провокаторы».

«Но люди должны понимать, что вакцинация - это выход из тяжелейшего положения. Важно создать все условия для ее качественного проведения. Кампания по вакцинации должна проводиться очень организовано. Анализ подготовительных работ выявил недостающий объем холодильного оборудования для хранения вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в ЗКО, Мангистауской и Туркестанской областях. Поручаю правительству совместно с акимами обеспечить полноценную подготовку и приступить к массовой вакцинации с 1 февраля. Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно же, она покажет хороший результат. Надеюсь, что это случится», - сказал Токаев.