ЕНТ полностью переведут в электронный формат – Мамин

Единое национальное тестирование в Казахстане будет полностью переведено в электронный формат, сообщил во вторник в ходе расширенного заседания правительства под председательством главы государства премьер-министр Аскар Мамин. При этом он не уточнил, когда именно.

«Единое национальное тестирование будет полностью переведено в электронный формат», - сказал Мамин.

В целом, подчеркнул он, правительство продолжит работу по развитию конкурентоспособного человеческого капитала. Национальный план развития детей младшего возраста будет разработан на основе передового международного опыта. Планируется увеличить охват детей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами до 99% за счет внедрения новой модели дошкольного образования и подушевого финансирования. По планам правительства, в Казахстане будут открыты 400 новых детских садов, также запланировано строительство 180 школ в рамках государственнно-частного партнерства.