​Токаев поручил правительству разработать «Энергетический баланс Казахстана до 2035 года»

Во время расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину разработать энергетический баланс Казахстана до 2035 года. Документ должен учитывать не только будущий рост дефицита внутреннего потребления электроэнергии, но также предполагать увеличение доли экологически чистой энергии и планы по развитию энергосистем соседних стран.

Часть своего выступления о состоянии энергосистемы Казахстана глава государства начал с напоминания о том, что в стране участились перебои электроснабжения в южных регионах. Произошедшая 10 января авария в энергосистеме западного Казахстан показала недостаточно надежную работу изолированной энергосистемы региона. В связи с этим президент поручил правительству и фонду Самрук-Казына в кратчайшие сроки усилить южную зону электроэнергетической системы, а также разработать схему усиления транзитных связей между западными областями страны.

«На фоне активного продвижения зеленой повестки в мире, эра нефтяной отрасли завершается», - констатировал президент. «Большинство развитых стран приняли обязательства стать углеродно-нейтральными к 2050 году. В этой связи необходимы новые стимулы для интенсивного освоения углеводородного сырья и пополнения Нацфонда. Сегодня внутренний рынок природного газа по-прежнему чрезмерно зарегулирован. Это сдерживает увеличение ресурсной базы, инвестиции в геологоразведку и строительство газоперерабатывающих мощностей. Активно растет потребительский рынок. К 2027 году ожидается рост потребления товарного газа до 26 млрд куб метров. Существует риск возникновения дефицита. Следует повысить эффективность работы национального оператора в сфере газа и передать ему соответствующие функции от национальной компании Казмунайгаз. В целом, требуется комплексное решение. Поручаю правительству совместно с Самрук-Казына выработать новые подходы к регулированию рынка газа. А также принять меры по увеличению его ресурсной базы».